Лишенную родительских прав югорчанку осудят за избиение сына

Жительницу Ханты-Мансийска осудят за систематическое избиение маленького сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в 2023 году югорчанка неоднократно избивала сына, оскорбляла его, не обеспечивала одеждой и не водила к врачам.

«О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребенок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», - рассказали в пресс-службе полиции.

После этого 34-летнюю женщину лишили родительских прав, а мальчика и других ее детей отправили в социальное учреждение.

Уголовное дело рассматривается в суде.