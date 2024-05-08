Детсадовцу из Югры выплатят компенсацию за грубое поведение воспитателя

Ханты-Мансийский районный суд обязал детский сад выплатить компенсацию ребенку, пострадавшему от грубости воспитателя. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в июле 2023 года в одной из групп детского сада. Суд установил, что воспитатель схватила трехлетнего ребенка и протащила от середины комнаты до столика, расположенного у окна. Одной рукой она держала его за руку, а второй подхватила за спину, от чего на спине ребенка остались ссадины. После этого воспитатель грубо усадила малыша на стул. Ребенок плакал, однако воспитатель не реагировала на это, трясла его и не успокаивала.

«Указанные обстоятельства не оспаривались сторонами, проверены судом посредством просмотра видеозаписи. В результате произошедшего несовершеннолетнему причинен моральный вред, он испытал физические и нравственные страдания (боль, испуг, страх)», - сказано в сообщении.

Суд обязал дошкольное учреждение выплатить ребенку компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Воспитатель детсада получила дисциплинарное взыскание.