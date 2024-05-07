Из школы Ханты-Мансийска эвакуировали учеников из-за пожара

В школе №9 Ханты-Мансийска сегодня, 7 мая, произошел пожар. Из учебного заведения эвакуировали 346 человек, в том числе 326 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Сообщение о пожаре поступило в 11:51. Через четыре минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В 12:11 возгорание ликвидировали.

«На момент прибытия из здания было эвакуировано 346 человек, из которых 326 детей. В одном из корпусов учебного заведения на кровле наблюдалось задымление. В ходе разведки было установлено, что в оголовье одной из вентиляционных шахт произошло горение утеплителя», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

На месте работают органы дознания МЧС России.