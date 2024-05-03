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​В ХМАО на реке Иртыш начался ледоход

Скоро югорчане увидят ледоход на Оби

​В ХМАО на реке Иртыш начался ледоход
Фото: Скрин видео "Главное управление МЧС России по ХМАО" / vk.com

В минувшие выходные жители Ханты-Мансийска могли наблюдать движение льда на реке Иртыш. В ближайшее время его ожидают и на Оби. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео данного события, сообщает главное управление МЧС России по ХМАО.

«Югорчане семьями приходят понаблюдать за тем, как реки очищаются ото льда, некоторые стараются подойти, как можно ближе, сделать красивый кадр или снять видео. При этом важно помнить о своей безопасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают, что во время ледохода запрещено:

— переправляться через реку;

— подходить близко к реке в местах затора льда;

— стоять на обрывистом берегу — он может обвалиться;

— собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

— приближаться к ледяным заторам;

— отталкивать льдины от берегов;

— измерять глубину реки или любого водоема;

— ходить по льдинам и кататься на них.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 325, комментариев: 0
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        }
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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