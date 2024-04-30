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​Югорский школьник стал одним из лучших знатоков географии в России

Школьник из ХМАО стал призером Всероссийской олимпиады по географии

​Югорский школьник стал одним из лучших знатоков географии в России
Фото: департамент образования и науки ХМАО / vk.com

Ученик 10 класса из Ханты-Мансийска Никита Охлопков стал призером Всероссийской олимпиады школьников по географии. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

«В состав призеров вошел обучающийся 10 класса Югорского физико-математического лицея-интерната Охлопков Никита, город Ханты-Мансийск», - сказано в сообщении.

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 274 школьника из 79 регионов России. Они продемонстрировали навыки ориентирования и способность применять на практике географические знания. Финалисты также поучаствовали в турнире по настольной игре «Я шагаю по стране» и интеллектуальной викторине «Конкурс знатоков».


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Сегодня в 13:04, просмотров: 298, комментариев: 0
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