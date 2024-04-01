Бывшему главному дорожнику Ханты-Мансийска вынесли приговор по делу о коррупции

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) Ханты-Мансийска Александру Сергееву. Он признан виновным в совершении нескольких коррупционных преступлений и приговорен к 8 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

По данным суда, в 2019 году Сергеев заключил с одной из организаций договор на установку окон и дверей в здании предприятия. При этом он намеренно завысил стоимость контракта и обеспечил победу указанной компании в конкурсной процедуре. Взамен экс-глава ДЭП потребовал от представителей организации приобрести за счет средств, полученных в рамках договора, оборудование и комплектующие отопительной системы и установить в его доме.

«В дальнейшем он выдвигал предпринимателям требования о выполнении еще ряда строительно-монтажных работ, а при отказе в их выполнении не производил окончательный расчет за выполненные работы в течение более полугода. Кроме того, он приобрел строительные материалы за счет средств предприятия, которые использовал для строительства своего дома», - рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд признал Александра Сергеева виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и служебном подлоге. Бывший главный дорожник приговорен к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба.