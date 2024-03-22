В Ханты-Мансийске планируют модернизацию площади аэропорта из-за роста пассажиропотока

В Ханты-Мансийске планируют модернизировать привокзальную площадь аэропорта и увеличить количество парковочных мест. Такой вопрос обсуждался на заседании комитета по городскому хозяйству администрации города.

Пассажиропоток аэропорта растет, отметили его представители. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 14% - в результате имеющаяся парковка не справляется с нагрузкой.

«Нами заключен договор на разработку концепции развития аэропорта. она включает в себя, помимо реконструкции всех площадных сооружений, разработку архитектурной концепции планировочных решений с 3D-визуализацией привокзальной площади и подъездных путей, благоустройство стоянки аэропорта», - прокомментировал гендиректор АО «Юграавиа» Александр Качура.

Концепцию по модернизации аэропорта рассмотрят АО «Юграавиа», администрация, комитет по городскому хозяйству и дума Ханты-Мансийска. Въезд общественного транспорта останется беспрепятственным, пообещали в мэрии.