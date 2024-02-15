Подростки из ХМАО выступят на фиджитал-турнире «Игры будущего» в Казани

Фиджитал-спортсмены из Сургутского района выступят на международном турнире «Игры будущего». Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Пять ребят из Солнечного и Федоровского отправятся в Казань, где уже 21 февраля стартуют первые в мировой истории мультиспортивные соревнования. На участие в них заявилось порядка двух тысяч человек из 100 стран. Среди них - фиджитал-спортсмены Сургутского района», - написал Трубецкой на своей странице в ВК.

Он добавил, что три спортсменки выступят в дисциплине Just Dance, а два молодых человека сразятся в «VR-ритм стимулятор».

«Игры будущего» - спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Участие в них примут подростки из Сургутского района, которые уже несколько лет занимаются фиджитал-спортом.