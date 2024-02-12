Соревнования оленеводов пройдут в Ханты-Мансийске в начале марта

В Ханты-Мансийске 1-2 марта пройдет IX конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Конкурсантам предстоит продемонстрировать как знание теории, так и практические навыки.

Оценка знаний пройдет 1 марта в КВЦ «Югра-Экспо». Оленеводы ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, а также на вопросы о методах содержания и разведения животных. А 2 марта на открытой площадке спортивной школы по конному спорту «Мустанг» состоятся гонки на оленьих упряжках, лыжах и охотничьих лыжах. Оленеводы посоревнуются в перевозке дров на нартах, разборке оленьих упряжек и в метании аркана (тынзяна) на хорей, пишет Ugra news.

Главные призы - снегоходы. Гости праздника смогут прокатиться на оленьих упряжках и посетить ярмарку югорских предпринимателей.