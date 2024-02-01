Жителя Ханты-Мансийска, избившего женщину в лифте, арестовали на двое суток по статье «Мелкое хулиганство». Об этом со ссылкой на судебный протокол районного суда ХМАО пишет «Вестник».

«Гражданин Сагабутдинов С.Н., находясь в общественном месте, громко выражался грубой нецензурной бранью, жестикулировал руками, кричал и пинал дверь, вел себя агрессивно и вызывающе, чем нарушил общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу», – цитирует издание протокол.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января в жилом комплексе Ханты-Мансийска «Набережный» и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина наносит удары ногами по голове женщины, лежащей на полу в лифте.

По данным полиции, пострадавшая югорчанка не стала подавать заявление на своего обидчика.