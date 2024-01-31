Полиция проводит проверку по факту избиения женщины в лифте дома в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в жилом комплексе «Набережный» двое мужчин избили женщину в лифте. Инцидент произошел ночью и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из мужчин наносит удары ногами по голове женщины.

«Что за ужас творится в ЖК „Набережный“? Это нормально что два мужика избивают женщину в лифте?», — написали жители подъезда, опубликовавшие видео в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

Горожане добавили, что участниками конфликта стали их новые соседи, которые получили квартиру в ЖК по программе переселения. По словам жильцов, члены этой семьи злоупотребляют алкоголем.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что инцидент произошел ночью с 29 на 30 января, пишет издание Neft. На место приехал участковый, который установил личности участников конфликта.Женщина отказалась писать заявление. Полиция проводит проверку.