Начинающая автоледи спровоцировала аварию с пострадавшей женщиной в Ханты-Мансийске

Накануне утром, 29 января, в ДТП в Ханты-Мансийске пострадала 58-летняя женщина. Виновником аварии стала 18-летняя девушка на «Skoda», не уступившая дорогу.

«Около 08:27, в городе Ханты-Мансийск, 18-летняя девушка, управляя «Skoda», при проезде нерегулируемого перекрестка, по предварительным данным, не уступила дорогу и допустила столкновение со встречным автомобилем «Hyundai», под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пассажир «Hyundai»: 58-летняя женщина получила травмы», − сообщили в Госавтоинспекции Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.

