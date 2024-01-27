В Ханты-Мансийском районе не нашли напугавшего людей медведя-шатуна

В Ханты-Мансийском районе завершились поиски медведя-шатуна, о котором ранее сообщили местные жители. Специалисты не обнаружили животное и следы его пребывания на территории, сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«23-25 января специалисты досугового центра «Имитуй» провели обследование на территории охотничьих угодий Ханты-Мансийского района (район 20-30 км от города Ханты-Мансийска, зимник Кышик – Ханты-Мансийск). В результате обследования медведь и следы его пребывания не обнаружены», - сказано в сообщении.

Ранее в группе «Наш Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что рядом с городом заметили проснувшегося медведя. «Медведь ходит на зимнике Кышик-Ханты-Мансийск километров 20-30 от города! Будьте предельно осторожны. Шатун ищет пищу, и вы вполне можете за нее сойти», − говорилось в сообщении.

При обнаружении диких животных рядом с населенными пунктами следует обращаться по телефону 112 или 8 (3467) 36-01-10 (доб. 3013, 3024). При обращении нужно сообщить свои ФИО, контактный номер телефона, а также место выхода животного.