В Ханты-Мансийске при столкновении «ГАЗ» с автобусом пострадали два человека

Накануне утром, 24 января, на перекрестке улиц Восточная объездная и Чехова в Ханты-Мансийске произошло ДТП с автобусом. Виновником аварии стал 22-летний водитель «ГАЗ», который совершил необдуманный разворот и спровоцировал столкновение.

«Около 11:50 на перекрестке улиц Восточная объездная и Чехова в городе Ханты-Мансийск 22-летний водитель «ГАЗ», по предварительным данным, при совершении маневра «разворот» не занял заблаговременно соответствующее положение на проезжей части и допустил столкновение с автобусом «MАЗ». В результате ДТП водитель ГАЗ и его пассажир получили травмы», − сообщили в Госавтоинспекции Югры.

В минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.