Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с такси в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске вечером накануне, 23 января, произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась на ул. Студенческая, сообщает региональная Госавтоинспекция. 34-летний водитель такси при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, которым управляла 46-летняя женщина.

Машины столкнулись. В результате ДТП оба водителя, а также 4-летняя пассажирка Chevrolet получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 8 аварий, в которых один человек погиб и 15 получили ранения.