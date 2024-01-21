В Ханты-Мансийске продают кошку, которая каждый день слушает гимн России. Хозяин оценил питомца в 10 млн рублей. Объявление появилось на популярном интернет-сервисе, пишет 86.ru.

«Кошка обнаглевшая вкрай, вечно просит есть. Питается всем, чтo пaдаeт нa пoл и плoxо лежит. Имеeт фepму кошaчьей мяты», — сказано в объявлении.

На вырученные от продажи деньги югорчанин планирует оплатить обучение и купить автомобиль, а остальное - вложить в недвижимость.