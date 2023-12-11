​Несколько рейсов задержали в Ханты-Мансийске из-за 40-градусных морозов

В аэропорту Ханты-Мансийска сегодня, 11 декабря, задержали несколько рейсов. Причиной стали морозы - утром столбик термометра опустился ниже -40 градусов, пишет ТАСС.

Так, прибытие рейса из Санкт-Петербурга задержали на 17 часов. Вместо 01:25 он ожидается в 18:20. На 13 часов задержан самолет из Казани, на 3 часа - из Москвы. В свою очередь вылет из Ханты-Мансийска в Казань задержали на 17 часов, в Санкт-Петербург - на 16 часов.

В минувшие выходные в аэропортах Ханты-Мансийска и Сургута также задержали рейсы. Причиной стал аномальный холод.