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​В Ханты-Мансийске из огня спасли 5 человек

В Ханты-Мансийске пожарные спасли 5 человек из загоревшегося дома

​В Ханты-Мансийске из огня спасли 5 человек
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС по ХМАО"

В Ханты-Мансийске вечером накануне, 8 декабря, произошел пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Мира. В борьбе с огнем участвовали 26 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по ХМАО.

«По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение на первом этаже. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение в 20:27 на площади 50 кв. м. При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек. Самостоятельно эвакуировались 32 человека», - рассказали подробности в ведомстве.

В МЧС Югры напоминают:

Чтобы не случился пожар, откажитесь от использования самодельных или неисправных электроприборов;

Не перегружайте электросеть;

Не оставляйте без внимания топящиеся печи и бани.

Ранее в поселке Березово произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 185, комментариев: 0
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