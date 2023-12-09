В Ханты-Мансийске пожарные спасли 5 человек из загоревшегося дома

В Ханты-Мансийске вечером накануне, 8 декабря, произошел пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Мира. В борьбе с огнем участвовали 26 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по ХМАО.

«По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение на первом этаже. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение в 20:27 на площади 50 кв. м. При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек. Самостоятельно эвакуировались 32 человека», - рассказали подробности в ведомстве.

В МЧС Югры напоминают:

Чтобы не случился пожар, откажитесь от использования самодельных или неисправных электроприборов;

Не перегружайте электросеть;

Не оставляйте без внимания топящиеся печи и бани.

Ранее в поселке Березово произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело.