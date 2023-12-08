Жители 8 домов в Ханты-Мансийске остались без электричества из-за морозов

В Ханты-Мансийске в микрорайоне «Восточный» сегодня, 8 декабря, произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались жители 8 домов, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«После поступления сигнала специалисты Гарантирующего поставщика АО «ЮТЭК — региональные сети» оперативно прибыли на место. Через некоторое время им на помощь выехали сотрудники предприятия «Ханты-Мансийск ГЭС». В короткое время электроснабжение восстановлено. Администрация города проводит проверку на своевременность и качество проведенных работ», - рассказали подробности в пресс-службе.

В мэрии предупредили, что в связи с экстремально низкими температурами возможны экстренные ситуации. Сообщать о произошедшем следует незамедлительно по тел. 112.