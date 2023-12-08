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«Вода замерзала в считанные секунды»: пожарные Ханты-Мансийска тушили сразу четыре гаража

В Ханты-Мансийске пожарные потушили четыре гаража в сложных климатических условиях

«Вода замерзала в считанные секунды»: пожарные Ханты-Мансийска тушили сразу четыре гаража
Фото и видео: МЧС России по ХМАО-Югре

Накануне вечером, 7 декабря, в Ханты-Мансийске загорелись четыре гаража с надстроенными этажами. Огнеборцы более двух часов пытались ликвидировать возгорание. Осложняла боевые действия погода − в -37 градусов вода замерзала в считанные секунды, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Югре.

«Чтобы пожарные рукава не превратились в ледяные бревна поток воды не перекрывался, а распределительные соединения утеплялись. При этом от интенсивной боевой работы сами пожарные температурного дискомфорта практически не чувствовали», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Строения повреждены на общей площади около 130 кв м. Причина и ущерб возгорания устанавливаются.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 205, комментариев: 0
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