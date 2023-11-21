Судебный пристав из ХМАО стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты алиментов

В Югре возбудили уголовное дело в отношении сотрудника службы судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. Поводом послужила невыплата алиментов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, судебный пристав в 2020 году прекратил исполнительное производство о взыскании алиментов в связи с тем, что ребенку исполнилось 18 лет. При этом должник не платил своему ребенку в период с 2014-го по 2020 год. На момент прекращения производства накопился долг на сумму более 900 тыс. рублей.

«В нарушение требований действующего законодательства судебным приставом при прекращении исполнительного производства не приняты меры к вынесению постановления о расчете задолженности и ее взыскании, а также к возбуждению исполнительного производства по взысканию задолженности. В результате были нарушены права и интересы взыскателя, причинен материальный ущерб», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следственный орган возбудил по материалам проверки уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ход его расследования контролирует прокуратура.