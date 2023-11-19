«Кубок чемпионов» пройдет в Ханты-Мансийске в девятый раз

В Ханты-Мансийске 1 декабря пройдет «Кубок чемпионов». Это 9-й Международный инклюзивный турнир по жиму лежа на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Проверить свои силы съедутся сильнейшие спортсмены и лучшие жимовщики-паралимпийцы России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Все участники будут соревноваться по правилам Международного паралимпийского комитета», - уточнили в пресс-службе.

Соревнования пройдут в Центре развития теннисного спорта на ул. Студенческая, 21.