Реверсивное движение ввели на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

На 371 километре федеральной трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» частично ограничили движение. Это связано с проведением межведомственных учений по ликвидации последствий ДТП. На участке ввели реверсивное движение, рассказали в телеграм-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».

«Автоинспекторы регулируют движение вручную, в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. В учениях участвуют три наряда ДПС, сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и дорожной организации», – говорится в сообщении.

Напоминаем, за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.