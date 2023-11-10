На мосту «Красный дракон» в Ханты-Мансийске установят 1,7 тысячи светильников

Власти Югры нашли подрядчика, который выполнит архитектурно-художественное оформление моста «Красный дракон» в Ханты-Мансийске. На объекте установят 1,7 тысячи светильников. За выполненные работы компания «Северавтодор» получит свыше 180 млн рублей, сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.

Заказчиком работ выступило Управление автодорог ХМАО. «По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям», — говорится в карточке тендера.

Сумма контракта составила 180,6 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен установить светильники на мосту к ноябрю 2024 года.

Мост «Красный дракон» открыли в 2004 году. В 2013 году он занял второе место во всероссийском народном голосовании за самое красивое мостовое сооружение.