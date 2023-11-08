Пропавшая девушка из Ханты-Мансийска может нуждаться в помощи врачей

В Ханты-Мансийске почти неделю разыскивают 23-летнюю девушку. Известно, что 2 ноября она вышла из дома в неизвестном направлении. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи, сообщают с соцсетях поисково-спасательного отряда «Югра-Ханты-Мансийск».

«02.11.2023 около 19:00 вышла из дома в р-не ул. Энгельса в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, черные кудрявые волосы короткие, серо-зеленые глаза. Одета: ярко - оранжевая куртка средней длины, черные спортивные штаны, черные короткие ботинки с серой опушкой. С собой: черный тряпичный рюкзак», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Югре на реке Обь пропали двое мужчин. Их пока не нашли.