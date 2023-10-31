Спасатели Югры нашли тело погибшего мужчины в карьере

В карьере около деревни Ярки Ханты-Мансийского района под лед провалился 36-летний мужчина. Тело погибшего мужчины подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на карьер в районе д. Ярки по сообщению: на карьере под лед провалился мужчина, просят оказать содействие в поиске. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку, выпилили майны, опустили ходовой конец. Водолазным способом обследовано 40 м2», − говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду.