В Ханты-Мансийске благоустраивают территорию рядом с окружной больницей

В Ханты-Мансийске завершился первый этап благоустройства общественной территории рядом с Окружной клинической больницей, которая находится на пересечении улиц Комсомольская — Калинина — Ленина. Там уже оборудовали парковочные места, пешеходные и велосипедную дорожки, установили гранитные бордюры, сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«В следующем году начнется второй этап работ. Территорию дополнят уютный сквер и спортивно-игровая площадка с инклюзивными элементами», - рассказали в пресс-службе.

Территория рядом с ОБК принимала участие во всероссийском рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За нее проголосовали более 1000 хантымансийцев.