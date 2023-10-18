В Ханты-Мансийске ослепленный солнцем водитель сбил женщину на «зебре»

В Ханты-Мансийске накануне, 17 октября, произошла авария с пешеходом. ДТП случилось около 09:15 на улице Гагарина. По данным региональной Госавтоинспекции, 73-летний водитель Suzuki не предоставил преимущество в движении 46-летней женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы. В ведомстве отметили, что водителя ослепило солнцем, и он не заметил пешехода.

В Госавтоинспекции Югры напомнили водителям, что проезд пешеходных переходов требует особого внимания и предельной концентрации. В местах возможного появления пешеходов следует всегда снижать скорость автомобиля.

Пешеходам также следует проявлять осмотрительность и переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде.