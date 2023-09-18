В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес»

В Ханты-Мансийске высадят более 1900 сеянцев сосны в рамках осенней акции «Сохраним лес». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экология», приоритетными задачами которого является охрана окружающей среды и сохранение лесов.

Акция направлена на привлечение внимания широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов, особенно в пострадавших от лесных пожаров регионах. Для того чтобы принять участие, необходимо на официальном сайте https://сохранимлес.рф найти на карте свой регион и пройти регистрацию.

Отметим, всего в этом году в рамках Всероссийской акции в стране планируется высадить 70 миллионов деревьев.