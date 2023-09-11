Полицейские устанавливают обстоятельства страшной аварии в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске погиб человек при столкновении Lexus и грузовика. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей: Lexus и «Татра». В результате произошедшего погиб пассажир легкового автомобиля, водитель данного транспортного средства госпитализирован», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В минувшую субботу, 9 сентября, в Нефтеюганске произошло ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими. Виновником аварии стал водитель Toyota, который поторопился на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с «Ладой».