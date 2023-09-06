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​В Ханты-Мансийске приостановили работу ТЦ «Авангард» из-за нарушений

Судебные приставы приостановили работу ТЦ «Авангард» в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске приостановили работу ТЦ «Авангард» из-за нарушений
Фото: УФССП по ХМАО / vk.com

В Ханты-Мансийске судебные приставы приостановили работу торгового центра «Авангард». Соответствующее решение принял городской суд из-за многочисленных нарушений, обнаруженных в ходе проверки ТЦ, сообщает пресс-служба УФССП по ХМАО.

«Решение о приостановлении деятельности 5-ти этажного ТЦ принято Ханты-Мансийским городским судом, в рамках рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья горожан, выявленных в ходе проверки на соответствие пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что деятельность «Авангарда» и всех находящихся в нем торговых помещений приостановлена на неопределенный срок. ТЦ возобновит работу после того, как организация устранит выявленные нарушения законодательства, уточнили в пресс-службе регионального УФССП.


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06 сентября в 16:02, просмотров: 262, комментариев: 0
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