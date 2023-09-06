Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску

Ханты-Мансийск получил звание «Города трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава Югры Наталья Комарова в своих соцсетях.

«Инициировали присвоение Ханты-Мансийску почетного звания горожане, историки, архивисты, Администрация города Ханты-Мансийска, Правительство Югры. Государственный архив РФ, Институт Российской истории Российской академии наук собрали, провели экспертизу исторических документов, подтверждающих трудовой подвиг хантымансийцев в период Великой Отечественной войны. На основании названных выше документов, поддержала запрос земляков. В мае этого года документы от имени Правительства автономного округа были направлены Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», − говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ одобрил идею присвоить звание «Город трудовой доблести» еще девяти населенным пунктам. Среди них − Владимир, Воткинск (Удмуртия), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье) и Улан-Удэ.