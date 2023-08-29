Тепло в квартиры хантымансийцев поступит до 10 сентября

Батареи в квартирах жителей Ханты-Мансийска нагреются не позднее 10 сентября. В социально значимые объекты тепло поступит до 1 сентября. Коммунальные предприятия города заканчивают подготовку домов к отопительному сезону, к работе готово почти 100% инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы в своем телеграм-канале.

«Приготовления к осенне-зимнему периоду ведутся по выверенному алгоритму и графику. Помимо ремонта и установки нового оборудования, коммунальщики создают аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий на инженерных сетях», - говорится в сообщении.