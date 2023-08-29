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​В Ханты-Мансийске «Водоканал» залил Иртыш грязными сточными водами

​«Водоканал» сбрасывал грязные сточные воды в Иртыш в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске «Водоканал» залил Иртыш грязными сточными водами
Фото: ru.freepik.com

В Ханты-Мансийске природоохранная прокуратура поймала муниципальное предприятие «Водоканал» на сбросе сточных вод с канализационных очистных сооружений в реку Иртыш. Причиненный водным ресурсам ущерб оценили в почти 5 млн рублей, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«"Водоканал" г. Ханты-Мансийска при эксплуатации канализационных очистных сооружений осуществляло сброс недостаточно очищенных сточных вод в протоку Ходовая реки Иртыш. В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред в размере свыше 4,89 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием к «Водоканалу» возместить причиненный ущерб. Суд иск удовлетворил.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 319, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:47
«Давно такого не было». Штраф 4,89 млн рублей? Да хоть десять миллионов рублей! Заплатит то «Водоканал», вернее мы потребители заплатим этот штраф через оплату «услуги водоотведения». Но ведь кто-то же дал команду открыть задвижку для сброса неочищенный канализационных стоков в Иртыш? А он как бы и не причём. Ерунда какая-то получается. Предприятия платят штрафы, а «реки, леса и горы» в Югре загрязнены так, что медведь пришёл в Мегион найти, что-нибудь «пожрать». Ну шёл бы он на речку свежей рыбки поймать, чем шастать по помойкам Мегиона и пугать местных обывателей. Но «экономика бензоколонки» края продолжает загрязнять и реки, и тайгу, превращая их в непригодные места обитания для диких зверей, водоплавающей и боровой дичи, рыбы и затрудняя хозяйственную деятельность коренных народов Севера. Впрочем, коренным народам Севера сейчас интернет смотрят на стойбищах, «забив» на оленей, на охоту, на рыбной промысел и на сбор дикоросов. А бюджет Югры сможет платить им компенсации не только за ущерб традиционным местам обитания, но за адаптацию их жизни городах и посёлках с интернетом. Потому что те 173 домохозяйства ханты, которые ещё ведут кочевой и полуоседлый образ жизни похоже из разряда фанатиков. Они по сути «последние из могикан». Их всего-то 2 тысячи из 30 тысяч человек коренного населения Югры. Другие давно ведут оседлый образ жизни, вернее живут в города и посёлках Югры и давно отошли от традиционной хозяйственной деятельности на стойбищах. И никто их уже в эти стойбища не загонит. Между тем, многие на стойбищах тоже «забили» на традиционные хозяйственную деятельность и устраиваются на работу обходчиками нефтегазопроводов у нефтяников и газовиков. Кстати нефтяники и газовики весьма охотно берут ханты в обходчики и все при этом довольны. Поэтому сброс канализации в Иртыш это тревожный звонок. И не только потому что это «ханты-мансийское говно» доплывёт до Обской губы, где еще сохранились места обитания ценных пород рыб, которые мигрируют сюда на нерестилища. А вопрос в том куда пойдут эти 5 млн рублей штрафа? Куда куда? В общий котёл. Из которого выделять деньги опять же для вырубки деревьев в мкр А для строительства быстровозводимого спортзала в Сургуте. И все. В этом и все проблема, что не на восстановление несенного ущерба.

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