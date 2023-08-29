​«Водоканал» сбрасывал грязные сточные воды в Иртыш в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске природоохранная прокуратура поймала муниципальное предприятие «Водоканал» на сбросе сточных вод с канализационных очистных сооружений в реку Иртыш. Причиненный водным ресурсам ущерб оценили в почти 5 млн рублей, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«"Водоканал" г. Ханты-Мансийска при эксплуатации канализационных очистных сооружений осуществляло сброс недостаточно очищенных сточных вод в протоку Ходовая реки Иртыш. В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред в размере свыше 4,89 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием к «Водоканалу» возместить причиненный ущерб. Суд иск удовлетворил.