16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4047   EUR  101,4802  

Новости

Больше новостей
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты до конца 2023 года?
Комментировать
0
Следите ли вы за курсом доллара?
Комментировать
0
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Больше опросов

В Ханты-Мансийске высадили футбольное поле цветов

300 тысяч цветов украсили Ханты-Мансийск этим летом

В Ханты-Мансийске высадили футбольное поле цветов
Фото: телеграм Максима Ряшина

В Ханты-Мансийске этим летом высадили почти 300 тысяч цветов. Общественные пространства окружной столицы украсили устойчивые к северным широтам растения, сообщил глава города Максим Ряшин.

«Столицу Югры этим летом украсили почти 300 тысяч цветов. Площадь посадки составила 7 тысяч квадратных метров - целое футбольное поле растений!», - написал Ряшин в своем телеграм-канале.

В Ханты-Мансийске высадили растения, которые показали хорошую приживаемость в условиях северного климата: агератум, петунию, сальвию, цинерарию, кохию и различные виды бархатцев. Они будут радовать горожан до середины осени, пообещал мэр.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:01, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В одном из муниципалитетов ХМАО сняли режим ЧС 610
  2. В Югре горят 13 природных пожаров 560
  3. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 466
  4. Мэрия Сургута решила узнать мнение горожан о платных парковках 399
  5. Показательные выступления «Барсов» в Сургуте перенесли на воскресенье 329
  6. ​В Нижневартовске 22 августа пройдет общегородская зарядка 325
  7. Мошенники обманули двух пенсионерок из Урая по старой схеме с ДТП 320
  8. Площадь лесных пожаров в ХМАО сократилась до 16 гектаров 276
  9. ​В среднем по 13 тысяч рублей заработали летом подростки Сургутского района 273
  10. Борец из Нижневартовска может отправиться в Сербию на чемпионат мира 205
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12131
  2. Это взлом и провокация 2241
  3. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 2208
  4. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 1909
  5. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 1849
  6. ​На базе Ханты-Мансийска будет создан центр профессиональной патологии 1747
  7. ​В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщений о минировании 1657
  8. ​Аналитика Big Data МТС: жители Югры стали чаще интересоваться новостройками в Москве 1517
  9. В Сургуте виновник аварии отказался от медосвидетельствования 1459
  10. При взрыве на месторождении в Югре погиб один человек и шестеро пострадали 1449
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 84428
  2. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12131
  3. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 4748
  4. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 4739
  5. Геологический десант в Локосово 4561
  6. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4287
  7. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4243
  8. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 4013
  9. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 3805
  10. ​Реформа неизбежна 3509

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика