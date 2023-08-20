300 тысяч цветов украсили Ханты-Мансийск этим летом

В Ханты-Мансийске этим летом высадили почти 300 тысяч цветов. Общественные пространства окружной столицы украсили устойчивые к северным широтам растения, сообщил глава города Максим Ряшин.

«Столицу Югры этим летом украсили почти 300 тысяч цветов. Площадь посадки составила 7 тысяч квадратных метров - целое футбольное поле растений!», - написал Ряшин в своем телеграм-канале.

В Ханты-Мансийске высадили растения, которые показали хорошую приживаемость в условиях северного климата: агератум, петунию, сальвию, цинерарию, кохию и различные виды бархатцев. Они будут радовать горожан до середины осени, пообещал мэр.