Ханты-Мансийск стал самым «умным» городом в ХМАО

Ханты-Мансийск вновь стал самым «умным» городом среди всех муниципалитетов Югры в рейтинге IQ-городов, проводимом Минстроем РФ. А среди российских городов с населением от 100 до 250 тысяч жителей столица Югры заняла шестое место, сообщил мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

«Окружная столица с результатом 82,14 балла на шестом месте рейтинга в категории «Большие города» с населением от 100 до 250 тысяч жителей. В данной категории участвовало 94 города», - написал Ряшин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Ханты-Мансийск с 2019 года является федеральной пилотной площадкой проекта Минстроя «Умный город». В городе реализуется комплекс мероприятий по цифровизации туристической и социальной сфер, внедряются передовые инженерные решения в городскую и коммунальную инфраструктуру.