Два врача в тандеме прооперировали сложную опухоль у жителя Ханты-Мансийска

Врачи Ханты-Мансийска два месяца готовились к операции, чтобы спасти онкобольного югорчанина. У пациента была массивная опухоль, которая исходила из верхней доли правого легкого и циркулярно охватывала верхнюю полую вену. Отмечается, что применение лучевой терапии в данном случае не было бы эффективным, так как форма образования практически не поддается этим методам лечения.

Онколог Павел Григорьев и кардиохирург Сергей Стефанов провели за операционным столом семь часов. Доктора удалили верхнюю долю правого легкого целиком, провели циркулярную резекцию верхней полой вены, с резекцией и перевязкой правой плечеголовной вены и протезированием левой плечеголовной и верхней полой вены ксеноперикардиальной трубкой. Операция прошла в штатном режиме.

«Восстановление пациента было быстрым. На второй день после операции пациент встретил свой 51-й день рождения. Уже на третий день он встал и начал ходить по палате, а на шестой день поехал домой. Никаких противопоказаний к этому не было. Отмечу, что успешному тандему Сергея Стефанова и Павла Григорьева – 10 лет. Десятки спасенных жизней!» – подчеркнул глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.