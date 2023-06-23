В Ханты-Мансийске на дачах объявился медведь

Дачники Ханты-Мансийска начали жаловаться на появившегося на территории СОНТ «Водоканал» медведя. Фотографии следа его лапы уже распространили по всем местным пабликам. Сообщение о медведе появилось в сообществе Вконтакте «Типичный Ханты-Мансийск».

Жители города боятся ехать на свои дачные участки в ближайшее время, чтобы не встретиться с опасным обитателем леса.

«Очень страшно. Топчет картошку и подходит к домам. Многие жители на выходные поедут на дачу. Не хотелось бы там с мишкой встретиться» — комментируют в сети.

«Депнедра и природных ресурсов Югры» напомнил людям о мерах безопасности в подобных ситуациях: «Первая инстанция, куда нужно сообщить о выходе животного в черте населенного пункта, это все же органы внутренних дел, службы экстренного реагирования 112, которые в силу своих полномочий должны принять необходимые меры и проводить мероприятия. В дальнейшем для проведения мероприятий на прилегающей к населенному пункту территории они могут привлечь специалистов нашего департамента.

Также жители могут самостоятельно сообщать нам о зафиксированных эпизодах выхода диких животных по 8(3467) 36-01-10 (доб. 3013, 3024), указав при этом ФИО, контактный номер телефона, описав детали ситуации. Наши специалисты обследуют прилегающую к населенному пункту территорию и, в случае подтверждения фактов, примут решение о дальнейшем реагировании»

Пока некоторые пользователи сети довольно пессимистично смотрят на быстрое разрешение ситуации с косолапым:

— «Пока кого-нибудь не сожрет, никто не сдвинется с места», — поделилась своим мнением местная жительница Валентина

Другие в то же время и вовсе ничего не боятся:

— «Медведи людей не едят», — заявил пользователь соцсети Роман

Накануне еще одного медведя заметили на трассе в Белоярском районе ХМАО. Увидев животное, приближающееся к трассе, автомобилисты успели заснять его на видео. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Осторожно Югра». Медведь недолго «порадовал» водителей своим присутствием – немного прогулявшись около дороги, он скрылся в лесу.