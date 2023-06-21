ЕДДС зафиксировала 41 заявку из-за последствий шторма в Ханты-Мансийске

Вчерашняя непогода стала испытанием для многих, особенно для аварийных и спасательных служб. Только в Ханты-Мансийске было повалено 29 деревьев, нарушена работа светофоров, частично повреждена кровля, облицовочная плитка фасадов домов. А в ликвидации ущерба было задействовано 74 человека и 28 единиц техники. Единая дежурно-диспетчерская служба города зафиксировала 41 заявку, связанную с последствиями шторма, что сообщалось в телеграмм-канале главы города Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

«Благодарю наших коммунальщиков, аварийные и спасательные службы за оперативность в борьбе с последствиями стихии. Ваша слаженная работа помогла избежать серьезных последствий сильного ветра и ливень», — писал Максим Ряшин.

Напоминаем, что шторм коснулся многих городов ХМАО. Сургут пережил отключение электричества в некоторых домах, в том числе и частных, и поселках, сорванные профлисты и деревья, поваленные на автомобили.

«Силами энергетиков, дорожной службы, спасателей, управляющих компаний последствия происшествий были устранены, электроснабжение восстановлено», – сообщал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Рачев.