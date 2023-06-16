Тюменский бизнесмен привез в ХМАО фальсифицированное масло

В Ханты-Мансийске нашли фальсифицированное тюменское масло. Как сообщает «Вестник Сургутского района», из магазина изъяли 32 килограмма поддельной продукции, которую привез тюменский предприниматель.

«В составе масла находились бета-ситостеринов, кампестерина, стигмастерина и брассикастерина в количестве более 2%, и массовая доля молочного жира не соответствует показателям характерным для масло-жировой продукции. Другими словами, сливочного масла в сливочном масле практически не было», — рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора в ХМАО Татьяна Хакимова.

Кроме того, сливочное масло поступило на прилавки с истекшим сроком годности. В магазинах его цена была ниже ста рублей. По словам сотрудника Роспотребнадзора, это слишком низкая цена, качественное сливочное масло столько стоить не может.