Центр молодежного инновационного творчества открылся в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске открылся Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Он поможет детям, молодежи и предпринимателям раскрыть творческий потенциал, а также получить необходимые знания и навыки для реализации своих идей, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Программы обучения охватывают различные направления, такие как мультимедиа, 3D-моделирование, программирование, дизайн, робототехника, VR-проекты и многие другие», - говорится в сообщении.

Образовательную площадку оснастили современным оборудованием, включая графические станции, ноутбуки и шлемы виртуальной реальности.

ЦМИТ в Ханты-Мансийске — второй в Югре. В сентябре прошлого года аналогичный центр открылся в Сургуте. За это время его ученики достигли отличных результатов, включая победу в VIII Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям, уточняют в пресс-службе правительства округа.