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Прошедший лечение в психбольнице югорчанин предстанет перед судом за двойное убийство

​Жителя Ханты-Мансийска осудят за убийство 81-летней родственницы и ее сына

Прошедший лечение в психбольнице югорчанин предстанет перед судом за двойное убийство
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Ханты-Мансийске завершилось расследование уголовного дела о двойном убийстве. Перед судом предстанет 21-летний местный житель, ранее прошедший принудительное лечение в психиатрической клинике, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 31 мая 2021 года в в квартире одного из домов по ул. Мира в Ханты-Мансийске. По версии следствия, обвиняемый поссорился с 80-летней родственницей и нанес ей не менее 32 ножевых ранений. Пожилая женщина скончалась на месте.

«Когда на звук конфликта из комнаты вышел 51-летний сын женщины, обвиняемый, не желая оставлять в живых свидетеля преступления, также нанес мужчине смертельные ножевые ранения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что после прохождения лечения и стабилизации психического состояния обвиняемого, расследование уголовного дела возобновилось. Мужчине предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 268, комментариев: 0
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