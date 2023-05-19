​Жителя Ханты-Мансийска осудят за убийство 81-летней родственницы и ее сына

В Ханты-Мансийске завершилось расследование уголовного дела о двойном убийстве. Перед судом предстанет 21-летний местный житель, ранее прошедший принудительное лечение в психиатрической клинике, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 31 мая 2021 года в в квартире одного из домов по ул. Мира в Ханты-Мансийске. По версии следствия, обвиняемый поссорился с 80-летней родственницей и нанес ей не менее 32 ножевых ранений. Пожилая женщина скончалась на месте.

«Когда на звук конфликта из комнаты вышел 51-летний сын женщины, обвиняемый, не желая оставлять в живых свидетеля преступления, также нанес мужчине смертельные ножевые ранения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что после прохождения лечения и стабилизации психического состояния обвиняемого, расследование уголовного дела возобновилось. Мужчине предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.