Арт-резиденция открылась в Ханты-Мансийске: здесь будут развивать таланты

В Ханты-Мансийске накануне, 16 мая, открылась арт-резиденция «Центр молодежных проектов». Участие в запуске нового творческого пространства приняли губернатор Югры Наталья Комарова и глава окружной столицы Максим Ряшин. Для них провели экскурсию по центру, сообщает пресс-служба регионального департамента общественных, внешних связей и молодежи.

Общая площадь арт-резиденции составляет 6,3 тысячи кв.м. Центр объединяет пять кластеров по развитию талантов молодежи в области прикладного искусства («Мануфактура»), музыки и танцев («Инфраструктурный центр»), медиапродуктов («Медиацентр»), проектного менеджмента («Центр продюсирования креативных проектов»), развития общественного пространства («Центр развития общественных пространств»). На территории центра находятся различные арт-площадки, зоны коворкинга, залы для занятий хореографией и творчеством, административные, вспомогательные и технические помещения.

«Мы создавали это пространство в том числе для резидентов, чтобы они имели возможность разместиться на достойных площадках и получить максимум от того, что они предлагают людям», — отметила Наталья Комарова.

В центре уже начали работать резиденты. Те предприниматели, которые только планируют обосноваться в арт-резиденции, будут проходить конкурсный отбор.