В Ханты-Мансийске автомобиль провалился под асфальт из-за грунтовых вод

Вчера, 15 мая, в Ханты-Мансийске на улице Мира, 127А автомобиль с людьми провалился под асфальт. Благодаря неравнодушным прохожим, водитель и пассажиры быстро выбрались из транспортного средства и не пострадали, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В Ханты-Мансийске по улице Мира, 127А произошло разрушение части дорожного полотна внутриквартального проезда, в результате которого автомобиль попал в образовавшуюся яму. На место происшествия оперативно выехали экстренные и дорожные службы. По словам директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Кирилла Мыскина, по предварительным данным, провал образовался на дороге из-за грунтовых вод», − говорится в сообщении.

Дорожные службы обезопасили провала, установили ограждающие бордюры и предупреждающие знаки. Специалисты проведут экспертизу, чтобы установить точную причину инцидента.