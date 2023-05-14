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​В Ханты-Мансийске сразятся КВНщики из югорских городов

Четвертьфинал официальной Северной лиги КВН пройдет в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске сразятся КВНщики из югорских городов
Фото: телеграм-канал администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске 27 и 28 мая пройдет четвертьфинал официальной Северной лиги КВН. Юмористы встретятся на сцене Центра искусств для одаренных детей Севера, сообщает телеграм-канал администрации окружной столицы.

«В Ханты-Мансийск приедут 13 команд: представители Клуба веселых и находчивых Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, также гости из Нижнего Новгорода, Челябинска, Новосибирска и Удмуртии», - отмечает канал.

Ранее сообщалось, что молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах. А самыми активными садоводами стали сургутяне в возрасте от 35 до 44 лет.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 473, комментариев: 0
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