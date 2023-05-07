На югорскую Студвесну приедут два известных артиста

В Ханты-Мансийске на фестивале «Студенческая весна» выступят два популярных исполнителя. Организаторы пригласили L'one, который известен публике по песням «Якутяночка», «Тигр» «Весь мир для нас», и Ивана Дмитриенко, создателя хита «Венера-Юпитер».

«У горожан огромные ожидания, потому что это действительно праздник с большим количеством людей, артистов, выступлений, песен и танцев», — отметил директор департамента молодежной политики Югры Яков Самохвалов.

Отметим, что для участников фестиваля также даст бесплатный концерт Полина Гагарина. На мероприятие приглашены и жители города.