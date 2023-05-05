В ХМАО зафиксировали температурный рекорд столетия

В Ханты-Мансийске побит исторический температурный рекорд. Впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений воздух прогрелся до плюс 23,8 градуса, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

«Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 4 мая - температура воздуха на территории города составила 23,8 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет», - отметила специалист.

Предыдущий рекорд зафиксировали в мае 1962 года, тогда воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса. «Таким образом, рекорд побит на 0,3 градуса», - уточнила Татьяна Соколова.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тепло в ХМАО сохранится. Местами столбик термометра покажет +20+28 градусов.