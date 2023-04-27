В честь празднования Дня Победы в столицы Югры перекроют дороги

В Ханты-Мансийске 9 мая перекроют улицу Мира от Строителей до Дзержинского. Также ограничение движения на дороге планируется 28 апреля и со 2 по 7 мая. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, планируется временное ограничение движения транспорта 28.04.2023 и с 2 мая 2023 по 7 мая 2023 года по улице Мира на участке от улицы Свердлова до улицы Дзержинского», — говорится в сообщении на сайте.