16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  89,3736  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Ханты-Мансийске водитель Toyota сбил перебегавшего дорогу пешехода

Пешеход угодил под колеса Toyota в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске водитель Toyota сбил перебегавшего дорогу пешехода
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло вечером накануне, 17 апреля, в Ханты-Мансийске. По данным Госавтоинспекции Югры, 41-летний водитель Toyota, двигаясь по ул. Объездная, сбил 27-летнего пешехода, который перебегал через дорогу в неположенном для этого месте. В результате аварии пешеход получил травмы.

Всего в регионе за минувшие сутки произошло два ДТП с двумя пострадавшими. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 77 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.


нравится (0) не нравится (1)
18 апреля в 09:50, просмотров: 905, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. KFC в Сургуте переименовали в «Ростикс» 897
  2. ​Сургутский вокзал сгубило желание строителей сделать быстрее, проще и дешевле 775
  3. ​В Нижневартовске планомерно сдают в эксплуатацию больницу на 1 100 коек 736
  4. ​Безопасность при покупке квартиры: как не попасть на фейк 659
  5. Доктор, у меня это. Ожирение // ONLINE 652
  6. У 63 югорчан диагностирован ковид за минувшие сутки, у пяти из них пневмония 613
  7. Генеральную уборку снега в Сургуте продлили до 30 апреля из-за непогоды 604
  8. ​Югра и Томская область усилят транспортные связи друг с другом 599
  9. ​Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5% 599
  10. ​В Нижневартовске латают образовавшиеся за зиму выбоины 539
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3089
  2. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 2427
  3. В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10% 2185
  4. Прошли лихие «околонулевые». Что заменит дешевую ипотеку от застройщиков уже в ближайшие месяцы 2021
  5. В Югре Сбер поможет записать ребенка в первый класс 2004
  6. ​Бюджет Югры снова вырос – и по доходам, и по расходам 1897
  7. Меняют привычки: все больше уральских пенсионеров предпочитают карту Сбера для зачисления пенсии 1869
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША 1860
  9. В Тюмени могут назвать улицу в честь почетного гражданина ХМАО 1838
  10. Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья? 1757
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4444
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4421
  3. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4371
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4177
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4153
  6. Полёты во сне… и наяву 4067
  7. ​Галаховы 3768
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3277
  9. ​Будет трудно 3196
  10. ​Приглашение к разговору 3150

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика