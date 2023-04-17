Сезон сноубордов и лыж завершился в Ханты-Мансийске спуском с горы в бассейн

В Ханты-Мансийске завершился горнолыжный сезон. Закрытие прошло накануне, 16 апреля, в горнолыжном комплексе «Хвойный урман», сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

На протяжении дня для гостей праздника работали разнообразные творческие площадки с мастер-классами и фотозонами. Была и музыка - выступили солисты КДЦ «Октябрь». А самые смелые спортсмены совершили спуск с горы в бассейн.

«Для отважных хантымансийцев, которые решили совершить спуск в бассейн, подготовили два согревающих чана под открытым небом. Также на память можно было самостоятельно отчеканить себе сувенирную монету или проверить свою меткость в лазерном тире», - рассказали в пресс-службе.

Праздник завершился награждением победителей соревнований по нескольким видам спорта, после всего спортсмены совершили традиционный массовый спуск с горы.